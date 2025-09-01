  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов

Общество, 19:35 12 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грантовый конкурс от волонтёрского центра РМК "Сила Урала" состоится в рамках форума "Утро" в Тюмени с 25 по 27 сентября. Его цель — поддержка добровольческой деятельности и общественно значимых инициатив, которые могут изменить жизнь людей к лучшему, сообщают организаторы.

Двое победителей получат на реализацию своей идеи по 250 тысяч рублей. Проекты должны начинаться не раньше 1 октября 2025 года и завершаться не позднее 1 ноября 2026 года.

Подать проект можно двумя способами: скачать его из АИС (предварительно убрав данные команды) и прикрепить к заявке или заполнить форму с нуля — ссылка есть в положении.

Заявки принимают до 22 сентября.

Возрастное ограничение: 18+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 12.09.2025В парке с. Кутарбитка Тобольского округа установили камеры видеонаблюдения
19:35 12.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов
19:10 12.09.2025В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"
18:54 12.09.2025Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора