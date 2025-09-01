На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грантовый конкурс от волонтёрского центра РМК "Сила Урала" состоится в рамках форума "Утро" в Тюмени с 25 по 27 сентября. Его цель — поддержка добровольческой деятельности и общественно значимых инициатив, которые могут изменить жизнь людей к лучшему, сообщают организаторы.

Двое победителей получат на реализацию своей идеи по 250 тысяч рублей. Проекты должны начинаться не раньше 1 октября 2025 года и завершаться не позднее 1 ноября 2026 года.

Подать проект можно двумя способами: скачать его из АИС (предварительно убрав данные команды) и прикрепить к заявке или заполнить форму с нуля — ссылка есть в положении.

Заявки принимают до 22 сентября.

Возрастное ограничение: 18+