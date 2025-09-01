Табличка с расписанием маршрутов появилась на остановке "Газпром" в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Информационная табличка с расписанием маршрутов, отправляющихся с данной остановки, появилась на остановочном пункте "Газпром" в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

"Вариант схем с городскими маршрутами разработан для павильонов нового типа – "умных остановок". Сейчас они оснащены электронными табло, однако пассажирам не хватало информации о схемах проходящих маршрутов через остановочные пункты. Сегодня в тестовом режиме мы размещаем такую схему. Если пассажиры положительно оценят такое новшество, то на всех "умных" остановочных пунктах появятся подобные макеты", – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ "Тюменьгортранс" Евгений Ташланов.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Также разработан аншлаг, который будет содержать информацию о проходящих маршрутах, остановках и времени прибытия автобусов. Их разместят на обычных остановочных павильонах. Уже на следующей неделе специалисты приступят к монтажу информационных табличек.

Всего в Тюмени насчитывается более 1200 остановок.