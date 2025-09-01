  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Табличка с расписанием маршрутов появилась на остановке "Газпром" в Тюмени

Общество, 12:31 13 сентября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Информационная табличка с расписанием маршрутов, отправляющихся с данной остановки, появилась на остановочном пункте "Газпром" в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

"Вариант схем с городскими маршрутами разработан для павильонов нового типа – "умных остановок". Сейчас они оснащены электронными табло, однако пассажирам не хватало информации о схемах проходящих маршрутов через остановочные пункты. Сегодня в тестовом режиме мы размещаем такую схему. Если пассажиры положительно оценят такое новшество, то на всех "умных" остановочных пунктах появятся подобные макеты", – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ "Тюменьгортранс" Евгений Ташланов.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Также разработан аншлаг, который будет содержать информацию о проходящих маршрутах, остановках и времени прибытия автобусов. Их разместят на обычных остановочных павильонах. Уже на следующей неделе специалисты приступят к монтажу информационных табличек.

Всего в Тюмени насчитывается более 1200 остановок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# остановки , расписание , Умные остановки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 13.09.2025Табличка с расписанием маршрутов появилась на остановке "Газпром" в Тюмени
12:21 13.09.2025Бизнес-лагерь по смене мышления открыли в Тюменской области
12:02 13.09.2025Тюменцам рассказали, как бороться с сорняками
11:09 13.09.2025Конкурс детских рисунков "Помним! Гордимся!" впервые проходит в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора