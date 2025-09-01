  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
Бизнес-лагерь по смене мышления открыли в Тюменской области

Общество, 12:21 13 сентября 2025

Анжела Лебедева, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анжела Лебедева, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-лагерь для 250 предпринимателей Тюменской области открыли на базе отдыха "Кулига" Тюменского района 13 сентября. Главной темой стало изменение мышления бизнесменов, смена парадигмы, выход на новый уровень.

"Предприниматели в неформальной обстановке получат знания, которые им помогут в бизнесе для роста и развития. Смена направлена на то, чтобы они сменили парадигму виденья не только в бизнесе, но и в целом на свою жизнь. Делаем упор на их потенциал, ресурсы", - сообщила руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Мария Покалюхина.

Программа познавательной и оздоровительной смены для бизнеса региона началась с 9 часов с зарядки, завершится выступлением музыкантов в 19 часов. На одной из площадок шесть спикеров расскажут о своих взлетах и падениях. Для участников пройдут практические и творческие мастер-классы, игры. Открыт для посещения мини-зоопарк. Повара приготовят плов в казанах на открытом огне.

﻿

Необходимость смены мышления бизнесменов вызвана нынешним состоянием экономики, новыми вызовами. По мнению генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, предприниматель всегда должен быть готов к изменениям.

"Если не готов к этому, тогда не выживешь. И сегодня, когда говорят одно, а делают другое, нужно меняться и вносить коррективы в работу всей команды. Отсюда и экономика будет здоровой. Сейчас необходимо не продавать, оказывать услуги, а создавать ценности, смыслы", - уверен Пуртов.

﻿

На сегодня Инвестиционный портфель Тюменской области состоит из 576 проектов с общим объемом инвестиций 2,3 трлн рублей. На сопровождении инвестагентства находится 199 проектов, объем инвестиций - 2,2 трлн рублей.

Товар, как творчество, услуга - удовлетворенность - это главный путь предпринимателей. Об этом с участниками бизнес-лагеря в течение дня будут говорить региональные и федеральные спикеры. Работа на площадках бизнес-лагеря - возможность получить новые контакты и контракты.

﻿

Подобная программа делового события - здесь.

Анжела Лебедева

