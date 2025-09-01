  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
Тюменские спасатели эвакуировали из пожара пять человек

Происшествия, 16:49 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 человек эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара на ул. Олимпийская в Тюмени 12 сентября. Там на восьмом этаже жилого дома горел мусоропровод. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В Тюменском муниципальном районе также произошло возгорание двух автомобилей "Газель". Первое сообщение поступило утром из СНТ "Соловьиная роща" Тюменского округа. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. Второй инцидент произошёл в Тюмени на ул. Харьковской. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Всего в Тюменской области 12 сентября зафиксировали четыре техногенных пожара. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и два раза оказали помощь населению.

