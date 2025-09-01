Памятник в честь участников СВО открыли в Заводоуковске

Памятник, посвященный участникам СВО, открыли в сквере Воинской Славы в Заводоуковске 13 сентября.

"Каждая деталь этой скульптуры наполнена глубокими чувствами гордости за наших ребят. Эта композиция и о силе родительского сердца, способного преодолевать любые расстояния и преграды. Мы искренне благодарны нашим защитникам Отечества, чья самоотверженность является символом стойкости и патриотизма во все времена", - сказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Автором памятника стал скульптор Дмитрий Маколкин, сын которого тоже участвовал в СВО. "Самым сложным в работе было связать православную веру, подвиги наших бойцов и переживания матерей, жен в одной композиции. Я сначала сделал макет. Мы обсуждали работу с главой Заводоуковского округа", - добавил Дмитрий Маколкин. Для скульптора это первый памятник, посвященный воинам СВО, который он делал.

В торжественном мероприятии приняли участие жители города, ветераны спецоперации, их семьи, директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

"От лица губернатора Тюменской области и от правительства региона хочу выразить признательность и благодарность за появление этого памятника на территории округа. Очень символично, что открытие этого монумента случилось в год 80-летия Великой Победы, в Год Защитников Отечества и в Год Героев. Важно сохранят нашу историю и доносить до подрастающего поколения", - отметил Артем Дяченко.

Военный комиссар Тюменской области вручил награды ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Юлия Божок, Александр Лабыкин