  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер западный

Памятник в честь участников СВО открыли в Заводоуковске

Общество, 19:02 13 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятник, посвященный участникам СВО, открыли в сквере Воинской Славы в Заводоуковске 13 сентября.

"Каждая деталь этой скульптуры наполнена глубокими чувствами гордости за наших ребят. Эта композиция и о силе родительского сердца, способного преодолевать любые расстояния и преграды. Мы искренне благодарны нашим защитникам Отечества, чья самоотверженность является символом стойкости и патриотизма во все времена", - сказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

﻿

Автором памятника стал скульптор Дмитрий Маколкин, сын которого тоже участвовал в СВО. "Самым сложным в работе было связать православную веру, подвиги наших бойцов и переживания матерей, жен в одной композиции. Я сначала сделал макет. Мы обсуждали работу с главой Заводоуковского округа", - добавил Дмитрий Маколкин. Для скульптора это первый памятник, посвященный воинам СВО, который он делал.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В торжественном мероприятии приняли участие жители города, ветераны спецоперации, их семьи, директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

"От лица губернатора Тюменской области и от правительства региона хочу выразить признательность и благодарность за появление этого памятника на территории округа. Очень символично, что открытие этого монумента случилось в год 80-летия Великой Победы, в Год Защитников Отечества и в Год Героев. Важно сохранят нашу историю и доносить до подрастающего поколения", - отметил Артем Дяченко.

﻿

Военный комиссар Тюменской области вручил награды ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Юлия Божок, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заводоуковск , памятники , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 13.09.2025Движение транспорта изменят на подъезде к городу по трассе Екатеринбург-Тюмень
19:37 13.09.2025Постановку "Кармен" представили тюменские танцоры на соревнованиях по танцам
19:02 13.09.2025Памятник в честь участников СВО открыли в Заводоуковске
18:46 13.09.2025В Ишимском округе отопительный сезон начнется с 15 сентября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора