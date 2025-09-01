Инфекционист напомнила тюменцам о профилактике заболеваний

Про профилактику осенью рассказала жителям Тюменской области инфекционист Светлана Звонцова. Пациенты всё чаще сталкиваются с респираторными инфекциями. Однако не все вирусы ведут себя одинаково: некоторые быстро охватывают большие группы людей, тогда как другие распространяются медленно.

"Скорость передачи инфекции зависит от множества факторов. Например, воздушно-капельные патогены, такие как вирусы гриппа или COVID-19, передаются значительно быстрее, чем те, которым требуется прямой контакт с кровью или другими биологическими жидкостями", прокомментировала врач.

Ключевым показателем заразности является индекс репродукции R₀ — число людей, которых может инфицировать один больной. Например, корь имеет R₀ около 18, тогда как у сезонных ОРВИ этот показатель обычно ниже.

Важную роль играет и момент начала заразности: некоторые вирусы, включая COVID-19, передаются ещё до появления симптомов, что значительно ускоряет их распространение. Кроме того, социальные факторы — плотность населения, активность перемещений, соблюдение мер профилактики — напрямую влияют на динамику заболеваемости.

Специалисты напоминают о важности вакцинации, ношения масок в местах скопления людей и соблюдения гигиены для снижения рисков заражения в период подъема заболеваемости, пишет МегаТюмень.