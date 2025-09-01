"Дневники Адама и Евы" открыли новый сезон в Тобольском драмтеатре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектаклем "Дневники Адама и Евы" открыли сезон в Тобольском драматическом театре. Постановка основана на произведениях Марка Твена. В центре сюжета глубокой истории о любви диалоги между героями, которые раскрывают их взгляды на мир, любовь и друг друга. В каждой сцене зрители могут увидеть себя: в смехе, недопонимании, в поисках компромисса.

"Спектакль выполнен в необычном для Тобольского драматического театра стиле. Это своего рода поиск нового формата. Мы с огромным удовольствием идем на разного роды эксперименты. Это первая работа режиссера-постановщика Альфии Агишевой, и я считаю, что она справилась", – отметил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарёв.

Отметим, в 2025 году театральному делу в Тобольске исполнилось 320 лет. История Тобольского драмтеатра ведет отсчет с мая 1705 года. К этому времени относится первое упоминание в "Летописи Сибирской" о сценических представлениях.

В новом сезоне тоболяков и гостей города ждут несколько премьер. В конце сентября они увидят спектакль "Характеры" по произведениям Василия Шукшина. В начале ноября выйдет пьеса в одно действие "На выписку" Николая Пинчука. В марте состоится премьера "Вертинский", а в мае выйдет спектакль "Золушка" Шарля Перро, пишет "Тюменская область сегодня".