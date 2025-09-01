  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

"Дневники Адама и Евы" открыли новый сезон в Тобольском драмтеатре

Общество, 17:29 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектаклем "Дневники Адама и Евы" открыли сезон в Тобольском драматическом театре. Постановка основана на произведениях Марка Твена. В центре сюжета глубокой истории о любви диалоги между героями, которые раскрывают их взгляды на мир, любовь и друг друга. В каждой сцене зрители могут увидеть себя: в смехе, недопонимании, в поисках компромисса.

"Спектакль выполнен в необычном для Тобольского драматического театра стиле. Это своего рода поиск нового формата. Мы с огромным удовольствием идем на разного роды эксперименты. Это первая работа режиссера-постановщика Альфии Агишевой, и я считаю, что она справилась", – отметил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарёв.

Отметим, в 2025 году театральному делу в Тобольске исполнилось 320 лет. История Тобольского драмтеатра ведет отсчет с мая 1705 года. К этому времени относится первое упоминание в "Летописи Сибирской" о сценических представлениях.

В новом сезоне тоболяков и гостей города ждут несколько премьер. В конце сентября они увидят спектакль "Характеры" по произведениям Василия Шукшина. В начале ноября выйдет пьеса в одно действие "На выписку" Николая Пинчука. В марте состоится премьера "Вертинский", а в мае выйдет спектакль "Золушка" Шарля Перро, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольский драматический театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 14.09.2025Госавтоинспекция предупредила тюменских водителей о рисках на осенней дороге
18:04 14.09.2025От классики до премьер: филармония запустила 67 сезон с грандиозными планами
17:29 14.09.2025"Дневники Адама и Евы" открыли новый сезон в Тобольском драмтеатре
15:37 14.09.2025В палатке здоровья тюменцы могут поставить вакцину от гриппа и измерить давление 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора