Ольга Швецова: выборы в Тюменской области прошли в спокойной обстановке

Муниципальные выборы, прошедшие в Тюменской области 14 сентября, прокомментировала председатель комитета по социальной политике областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Выборы прошли в спокойной обстановке, — отметила депутат. — Жители смогли сделать свой выбор и задать курс развития малой родины. Благодарю каждого, кто проявил гражданскую позицию и присоединился к важному для региона событию. Особое спасибо молодым ребятам, которые уже осознают необходимость участия в общественно-политической жизни и заботятся о нашем будущем".

Напомним, в Тюменской области в этом году проходило 24 избирательных кампании. Жители отдали голоса за кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Тюменскую городскую думу по одномандатным избирательным округам № 10 и № 12. Также состоялись выборы в думы города Ишима и Тобольска, 21 муниципального округа. Всего было распределено 374 мандата.