Для тюменских подростков проведут встречу о переходном возрасте 

Общество, 16:09 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Семинар для подростков “Что мне лучше знать о переходном возрасте?” начнется в пространстве "ПроСВЕТ" в Тюмени 16 сентября в 14 часов, сообщает многофункциональный молодёжный центр “Дзержинец”.

По словам организаторов, четких представлений о том, что в этом периоде особенного и чем он грозит, у подростков нет. Разобраться в этом помогут психологи центра Евгений Андреев и Владимир Плетников.

Слушатели узнают об общих тенденциях подросткового возраста, про которые хорошо бы знать не только взрослым, но и самим детям.

Встреча состоится по адресу: ул. Ленина, 71. Возрастное ограничение: 12+.

﻿
