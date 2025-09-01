Команда юных тюменцев прошла во всероссийскую юниор-лигу КВН

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Во всероссийскую юниор-лигу прошла команда КВН "Пока так" из Тюмени. Ребята успешно выступили на XIV Всероссийском фестивале детских команд КВН, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Ранее подростки победили в областной Пионер-лиге. Ребята - новички в КВН, но сразу смогли покорить жюри своим искрометным юмором.

"Команда занимается на базе ДЮЦ "Старт" в областной столице. Ребята только начинают свой путь в КВН. Но у них перед глазами отличный пример – вторая наша команда "Между нами девочками", которая уже давно и успешно выступает. Мальчишки и девчонки из "Пока так" сразу поставили себе высокую планку – быть на уровне или выше. И у них получилось! Они стали лучшими в регионе и отлично выступили в Тульской области, где проходил всероссийский фестиваль", - прокомментировала педагог дополнительного образования, руководитель команды Мария Щербина.

Всего на всероссийский фестиваль было заявлено 150 детских команд со всей страны. В новый сезон Всероссийской юниор-лиги смогли пройти только 50. Стартует сезон в ноябре.