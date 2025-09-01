  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тобольске обсудят модернизацию городских автобусов

Общество, 12:18 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы модернизации автобусных маршрутов 6п, 6р, 19, 19э обсудят в ДК "Речник" в Тобольске 15 сентября.

К диалогу приглашают жителей микрорайона Иртышский, встречу проведут представители городской администрации и АО "Тобольское ПАТП". Начало в 18 часов, сообщает администрация Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# общественный транспорт , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:02 15.09.2025Команда юных тюменцев прошла во всероссийскую юниор-лигу КВН
12:51 15.09.2025Тюменских садоводов предупреждают о заморозках
12:18 15.09.2025В Тобольске обсудят модернизацию городских автобусов
11:56 15.09.2025Тюменские специалисты участвуют в Российской энергетической неделе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора