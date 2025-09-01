Девять процентов тюменцев боятся заражения коронавирусом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Только 9 % тюменцев очень боятся заражения коронавирусом, еще 32 % боятся, но немного. Грипп в целом вызывает меньше тревоги: 7 % горожан очень боятся им заразиться, еще 33 % - немного опасаются, приводит итоги опроса сервис по поиску работы SuperJob.

Результаты показывают, что женщины более тревожны, чем мужчины. Причем тюменки чаще выражают беспокойство не только о себе, но и о членах своей семьи. У респондентов старше 45 лет более высокий уровень тревожности, чем у молодежи. Их позиция также объяснима: граждане зрелого возраста объективно находятся в группе риска по развитию осложнений от респираторных инфекций. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, демонстрируют большие опасения по сравнению с теми, чей доход выше.

Сходная картина наблюдается в распределении страхов относительно заболеваемости гриппом и коронавирусом во всех демографических и социально-экономических группах населения. Это подтверждает, что оба заболевания воспринимаются как часть общей картины сезонных респираторных рисков, а не как уникальные угрозы.