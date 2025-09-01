  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменских садоводов предупреждают о заморозках

Общество, 12:51 15 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Заморозки в приземном слое от 0 до минус 5 градусов ожидаются на юге Тюменской области с 16 по 18 сентября. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

При этом дневная температура будет подниматься до плюс 20 градусов. Если начале рабочей недели в отдельных районах ещё могут пройти кратковременные дожди, но постепенно облака рассеются и установится солнечная и сухая погода. Подробнее о погоде на ближайшую неделю здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# заморозки , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:02 15.09.2025Команда юных тюменцев прошла во всероссийскую юниор-лигу КВН
12:51 15.09.2025Тюменских садоводов предупреждают о заморозках
12:18 15.09.2025В Тобольске обсудят модернизацию городских автобусов
11:56 15.09.2025Тюменские специалисты участвуют в Российской энергетической неделе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора