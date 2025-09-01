Тюменских садоводов предупреждают о заморозках

Заморозки в приземном слое от 0 до минус 5 градусов ожидаются на юге Тюменской области с 16 по 18 сентября. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

При этом дневная температура будет подниматься до плюс 20 градусов. Если начале рабочей недели в отдельных районах ещё могут пройти кратковременные дожди, но постепенно облака рассеются и установится солнечная и сухая погода. Подробнее о погоде на ближайшую неделю здесь.