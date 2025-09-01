  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Заводоуковск примет областные соревнования по плаванию

Спорт, 13:24 15 сентября 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по плаванию пройдет в Заводоуковске с 16 по 19 сентября. Открытие состоится 16 сентября в 11 часов 50 минут в спорткомплексе "Жемчужина юрского моря" (ул. Ермака, 4), сообщили в региональном департаменте спорта.

На дорожках современного комплекса встретятся более 200 сильнейших пловцов не только из городов и районов Тюменской области, но и гости из соседних регионов.

В течение четырех дней спортсмены покажут себя в олимпийских дисциплинах: брасс, баттерфляй, плавание на спине, вольный стиль и комплексное плавание. Предусмотрены дистанции от спринтерских 50 метров до полутора километровых заплывов.

# плавание

﻿
