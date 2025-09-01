В сквере "Отрядов мэра" в Тюмени начнут наносить разметку для мурала

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Наносить разметку для будущего мурала начнут в сквере "Отрядов мэра" в Тюмени 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

По его мнению, художественное оформление стен добавит территории особый штрих и сделает ее еще более привлекательной и уютной для прогулок и отдыха.

Ключевые объекты благоустройства, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и городской программы, в рамках очередного визита мэр проинспектировал 14 сентября.

"Эти площадки были выбраны неслучайно — тысячи тюменцев активно голосовали за них и вносили свои предложения, делая каждый проект по-настоящему народным, близким каждому жителю. Сейчас работы близятся к завершению — их выполнение превышает 80 процентов", – сказал Максим Афанасьев.

Активно устанавливаются малые архитектурные формы, созданные индивидуально с учетом тематики и смысла каждого объекта. Одновременно ведется подготовка к высадке зеленых насаждений. Используются преимущественно крупномеры — взрослые деревья, которые были отобраны в питомниках еще в начале года.

Особое внимание подрядчики уделят формированию газонов. Есть замечания, которые они должны устранить в течение недели.