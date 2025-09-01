  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
В Тюменской области проведут Кубок по интеллектуальным играм среди первокурсников

Общество, 16:31 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Отборочные игры на Кубок по интеллектуальным играм среди первокурсников Тюменской области стартовали 15 сентября. Состязания продлятся до 20 октября, сообщает Интеллектуальное движение региона.

ТюмГУ, ТИУ и ТМУ проводят отборы в формате игры "Что? Где? Когда?" самостоятельно. Вузы из других муниципалитетов могут написать организаторам - они вышлют материалы для самостоятельного проведения отбора.

Финал пройдет 28 октября в мультицентре "Контора пароходства". На него допустят до 40 команд: 15 от вузов и 20 от колледжей.

Регламент опубликован в группе во ВКонтакте по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

# интеллектуальные игры , первокурсники

