В Тюменской области проведут Кубок по интеллектуальным играм среди первокурсников
Отборочные игры на Кубок по интеллектуальным играм среди первокурсников Тюменской области стартовали 15 сентября. Состязания продлятся до 20 октября, сообщает Интеллектуальное движение региона.
ТюмГУ, ТИУ и ТМУ проводят отборы в формате игры "Что? Где? Когда?" самостоятельно. Вузы из других муниципалитетов могут написать организаторам - они вышлют материалы для самостоятельного проведения отбора.
Финал пройдет 28 октября в мультицентре "Контора пароходства". На него допустят до 40 команд: 15 от вузов и 20 от колледжей.
Регламент опубликован в группе во ВКонтакте по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+