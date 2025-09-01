  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Память Виктора Черномырдина увековечили в тюменском колледже

Общество, 20:24 15 сентября 2025

ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Баннер с портретом полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Виктора Черномырдина торжественно открыли на фасаде многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета.

Виктор Черномырдин прошел путь от оператора технологической остановки до директора Оренбургского газоперерабатывающего завода. С 1983 года в течение трех лет возглавлял Всесоюзное промышленное объединение "Тюменгазпром", будучи одновременно в ранге заместителя министра газовой промышленности СССР. Позже возглавил это министерство, затем стал председателем правительства Российской Федерации. Его именем назван аэропорт в Надыме, ледокол, сургутский завод по стабилизации конденсата и Московский государственный открытый университет.

Баннер размещен в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица героев". Участие в мероприятии приняли руководитель фракции ЕР Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов, ректор ТИУ Юрий Клочков, студенты, ветераны нефтегазовой отрасли.

