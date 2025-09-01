В Тобольске оперативно меняют кровлю на школе № 17

Кровлю на школе № 17 Тобольска меняют в оперативном порядке. Решение было принято в ходе обследования здания.

"Школа №17 – объект особого внимания и контроля. Сегодня на объект зашли строители: завезли материалы, идут разгрузочные работы, на месте специалисты стройконтроля. Все процессы под личным наблюдением. Детей и педагогический коллектив временно распределили по двум соседним школам – №7 и гимназии имени Лицмана", - написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Все работы планируют завершить до ноября-декабря 2025 года.