Альберт Суфианов представил авторские наработки на конгрессе нейрохирургов в Узбекистане

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи Федерального центра нейрохирурги в Тюмени представили опыт работы на Конгрессе хирургов в городе Хива Узбекистана. Участниками отраслевого мероприятия стали представители Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Украины, США, Германии, Японии, Турции, Китая, Великобритании, Южной Кореи, Польши, сообщает пресс-служба ФЦН.

"Мы с гордостью представили Тюмень, Федеральный центр нейрохирургии. Я выступал с докладом, показал наши авторские нейрохирургические наработки, которые вызвали интерес у участников Конгресса, поделился своими исследованиями и опытом в области нейрохирургии, включая новые методы лечения и операционные техники. С клиниками Узбекистана у нас налажено тесное сотрудничество, мы благодарны коллегам за тандем", - рассказал главный врач ФЦН в Тюмени, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Во время конгресса прошли семинары, мастер-классы по спинальной эндоскопии, нейромониторингу.

"Конгресс представлял собой грандиозный форум для нейрохирургов всего мира, целью которого являлось улучшение результатов лечения пациентов путём совершенствования нейрохирургической помощи и профессионального образования. Опыт лечения пациентов детского возраста в нашем центре — большой. Нам было о чем рассказать", - отметил заведующий НХО 1 (детское) ФЦН в Тюмени Юрий Якимов.

На выставке можно было ознакомиться с последними достижениями в области медицинского оборудования и технологий, которые применяются в нейрохирургии.