На месте стихийной парковки в центре Тюмени обустроят озелененную зону

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Современную озелененную зону благоустроят на стихийной парковке по улице Челюскинцев в Тюмени. Она станет продолжением сквера Леонида Згерского, сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

Он отметил, что работы на территории выполнены уже на 32%. Объект благоустраивается на средства частных инвесторов, в нем предусматривается создание новой озелененной зоны. На общественной территории появятся тротуар, современное наружное освещение, в следующем году – арт-объекты.

"Парковка на 67 машиномест останется, при этом пространство станет более функциональным с добавлением дополнительных пешеходных связей. Я искренне благодарен тюменскому бизнесу, который активно откликается на наши предложения делать город красивее и комфортнее для жизни", - сообщил глава города.

Он отметил высокий уровень организации работ и строгие требования к выбору используемых материалов при благоустройстве.