  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
  • USD83,0718
    EUR97,4502
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Культурный и природный потенциал Тюменской области вызвал интерес на выставке в Китае

Общество, 16:43 16 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда Тюменской области приняла участие в Международной выставке "China International Tourism Industry Expo" – "CITIE 2025". Это одна из крупнейших площадок мировой индустрии туризма. Регион вошел в состав российской делегации из 14 субъектов страны и была представлена на национальном стенде "Discover Russia", сообщает информационный центр областного правительства.

Российская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества, укрепления двусторонних связей и продвижения отечественных туристических продуктов на китайском рынке. Тюменская область активно презентовала туристические магниты региона, провела переговоры с туроператорами Китая, Ирана и других стран.

"У посетителей стенда неподдельный интерес вызвал наш культурный и природный потенциал. В первую очередь внимание привлекли первые русские города Сибири — Тюмень и Тобольск, а также горячие минеральные источники, живописные природные просторы, знакомство с тайгой, зимние активности и яркие фестивали, где можно почувствовать размах русской души и настоящий сибирский характер", - рассказала руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

Особое внимание гостей выставки было приковано к маршрутам, позволяющим познакомиться с Сибирью и ее культурным наследием. Совместно с Комитетом по туризму города Москвы регион представил тур "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", включающий посещение Москвы и Тюменской области.

В этом году "CITIE" объединила 46 национальных стендов, включая шесть целевых стран по въездному туризму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Китай , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:39 16.09.2025Про решение проблемы дефицита кадров рассказал Александр Моор
16:43 16.09.2025Культурный и природный потенциал Тюменской области вызвал интерес на выставке в Китае
16:39 16.09.2025Юные тюменцы расскажут сверстникам о здоровом образе жизни
16:32 16.09.2025Наталья Шевчик рассказала о стажировке по программе "Боевой кадровый резерв" на TNF

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора