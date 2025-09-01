  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
В Упоровском округе стартует отопительный сезон

Общество, 20:26 16 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон стартовал в Упоровском округе 16 сентября. Соответствующее постановление подписал глава округа Анатолий Игловиков, об этом он сообщил в своих соцсетях.

Глава уточнил, что запуск системы отопления – процесс поэтапный. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницу. Перед этим были выполнены гидравлические испытания, ревизия и ремонт оборудования котельных и центральных тепловых пунктов. Сформирован необходимый запас топлива.

"Мы будем вести мониторинг хода подключения объектов к теплоснабжению и координировать работу всех служб, задействованных в этом процессе. Задача – обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение всех потребителей", - заключил Анатолий Игловиков.

# отопительный сезон , Упоровский округ

