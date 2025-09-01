В Упоровском округе стартует отопительный сезон
Отопительный сезон стартовал в Упоровском округе 16 сентября. Соответствующее постановление подписал глава округа Анатолий Игловиков, об этом он сообщил в своих соцсетях.
Глава уточнил, что запуск системы отопления – процесс поэтапный. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницу. Перед этим были выполнены гидравлические испытания, ревизия и ремонт оборудования котельных и центральных тепловых пунктов. Сформирован необходимый запас топлива.
"Мы будем вести мониторинг хода подключения объектов к теплоснабжению и координировать работу всех служб, задействованных в этом процессе. Задача – обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение всех потребителей", - заключил Анатолий Игловиков.