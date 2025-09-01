  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
Ход земляных работ на территории Тобольска контролируют городские власти

Общество, 19:21 16 сентября 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

155 уведомлений о проведении земляных работ поступило с начала года в департамент городской среды Тобольск. Большая часть из них связана с ремонтом сетей, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

"Это говорит об активной работе по модернизации нашей коммунальной инфраструктуры – замене изношенных труб, повышению надежности энергоснабжения. Особое внимание уделяется организации рабочих зон: безопасность, эстетика, информационные стенды обязаны четко сообщать жителям, какие работы ведутся и когда завершатся. На контроле восстановительные процедуры после ремонта, асфальтирование, укладка газона", - отметил глава Тобольска на заседании коллегии.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Недисциплинированных подрядчиков администрация привлекает к ответственности, также контролируется соблюдение сроков выполняемых работ. Результатом системного мониторинга в этой части стало снижение штрафов по сравнению с прошлым годом.

"Наша общая цель — развитие инфраструктуры без ущерба для комфорта и красоты Тобольска", - подчеркнул Петр Вагин.

# благоустройство , Петр Вагин , Тобольск

