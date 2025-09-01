Юные тюменцы расскажут сверстникам о здоровом образе жизни
Детский день здоровья состоится в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) 17 сентября. Начало – в 17 часов, сообщает информационный центр правительства региона.
Ребятам о сохранении здоровья расскажут их сверстники. В рамках занятия волонтеры-медики проведут мастер-класс с элементами практических упражнений по оказанию первой помощи для детей.
Детский день здоровья проводится в рамках социального проекта ТМУ "Моя семья" и нацпроекта "Семья".