  • 17 сентября 202517.09.2025среда
  • USD82,8359
    EUR97,8903
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер западный

В Тюменской области 13 подрядных организаций прошли отбор Фонда капремонта

Экономика, 18:04 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 порядных организаций прошли отбор Фонда капремонта многоквартирных домов Тюменской области. Все они имеют необходимую квалификацию и получили допуск к выполнению таких работ, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В реестре квалифицированных компаний 323 подрядные организации. Только они участвуют в аукционах на право выполнения работ по контрактам Фонда капитального ремонта. При этом 188 компаний специализируются на проведении строительно-монтажных работ, 131 - на оценке и проектировании капремонта общего имущества многоквартирных домов.

Отметим, формирование и пополнение Реестра квалифицированных подрядных организаций идёт постоянно. Очередной отбор открыт 16 сентября и продлится до 8 октября.

Подрядчиков с опытом работы ждут на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , капремонт , конкурсный отбор , подрядчики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 17.09.2025Полеводы Тюменской области собрали 911 тыс. 600 тонн зерна нового урожая
20:16 17.09.2025Более 750 тыс. уведомлений об уплате налогов получат жители Тюменской области
19:05 17.09.2025В Тюмени три дороги по нацпроекту отремонтировали раньше срока
18:04 17.09.2025В Тюменской области 13 подрядных организаций прошли отбор Фонда капремонта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора