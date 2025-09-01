В Тюменской области 13 подрядных организаций прошли отбор Фонда капремонта

13 порядных организаций прошли отбор Фонда капремонта многоквартирных домов Тюменской области. Все они имеют необходимую квалификацию и получили допуск к выполнению таких работ, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В реестре квалифицированных компаний 323 подрядные организации. Только они участвуют в аукционах на право выполнения работ по контрактам Фонда капитального ремонта. При этом 188 компаний специализируются на проведении строительно-монтажных работ, 131 - на оценке и проектировании капремонта общего имущества многоквартирных домов.

Отметим, формирование и пополнение Реестра квалифицированных подрядных организаций идёт постоянно. Очередной отбор открыт 16 сентября и продлится до 8 октября.

Подрядчиков с опытом работы ждут на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.