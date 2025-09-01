Поставщика защитной обуви наказали за срыв контракта в Тюменской области
Участника закупки защитной обуви включили в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от подписания контракта. Вывод тюменского УФАС России поддержал Арбитражный суд, компания два года не сможет участвовать в закупках.
Как уточнили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, решение было принято по обращению заказчика - Противопожарной службы Тюменской области. В нем сообщалось о том, что участник закупки уклонился от подписания контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.
В свою очередь предприниматель указал, что не имел умысла уклониться от подписания контракта и он мог его выполнить в срок. Для этого обладает необходимыми ресурсами и опытом.
Однако Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе решение, которое ранее вынесло тюменское УФАС Росси.