Поставщика защитной обуви наказали за срыв контракта в Тюменской области

Экономика, 15:54 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Участника закупки защитной обуви включили в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от подписания контракта. Вывод тюменского УФАС России поддержал Арбитражный суд, компания два года не сможет участвовать в закупках.

Как уточнили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, решение было принято по обращению заказчика - Противопожарной службы Тюменской области. В нем сообщалось о том, что участник закупки уклонился от подписания контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

В свою очередь предприниматель указал, что не имел умысла уклониться от подписания контракта и он мог его выполнить в срок. Для этого обладает необходимыми ресурсами и опытом.

Однако Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе решение, которое ранее вынесло тюменское УФАС Росси.

15:54 17.09.2025Поставщика защитной обуви наказали за срыв контракта в Тюменской области
