Из Уватского района в зону СВО направили новую партию гуманитарной помощи

35-ю партию гуманитарного груза отправили из Уватского района в зону проведения специальной военной операции. Организатором отправки помощи для земляков-военнослужащих выступило волонтерское движение "Своих не бросаем", сообщили в администрации муниципалитета.

В подготовке и отправке груза участвовали волонтёры, юнармейцы и ветераны-пограничники района. В ходе встречи в поселке Туртас за помощь и вклад в поддержку военнослужащих были вручены благодарственные письма и памятные медали.

В рамках мероприятия выступил ансамбль "Казачья весть" под руководством Дмитрия Верещагина. Ветеран Андрей Слатвицких организовал приготовление ухи "с дымком" для участников. А председатель ТРОО "Держава", ветеран специальной военной операции Павел Гончар передал руководителю штаба волонтерского движения Рите Рахматуллиной ноутбук от фонда "Держава" для повышения качества и оперативности работы волонтеров.