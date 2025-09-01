  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Из Уватского района в зону СВО направили новую партию гуманитарной помощи

Общество, 17:42 17 сентября 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

35-ю партию гуманитарного груза отправили из Уватского района в зону проведения специальной военной операции. Организатором отправки помощи для земляков-военнослужащих выступило волонтерское движение "Своих не бросаем", сообщили в администрации муниципалитета.

В подготовке и отправке груза участвовали волонтёры, юнармейцы и ветераны-пограничники района. В ходе встречи в поселке Туртас за помощь и вклад в поддержку военнослужащих были вручены благодарственные письма и памятные медали.

В рамках мероприятия выступил ансамбль "Казачья весть" под руководством Дмитрия Верещагина. Ветеран Андрей Слатвицких организовал приготовление ухи "с дымком" для участников. А председатель ТРОО "Держава", ветеран специальной военной операции Павел Гончар передал руководителю штаба волонтерского движения Рите Рахматуллиной ноутбук от фонда "Держава" для повышения качества и оперативности работы волонтеров.

# гуманитарная помощь , Уватский район

