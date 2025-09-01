  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области завершает отбор подрядчиков на 2026 год

Общество, 20:49 17 сентября 2025

Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области завершает отбор подрядчиков на 2026 год, сообщает информационный центр правительства региона.

На этой неделе на аукцион будут размещены последние лоты. Всего в сентябре специалисты планируют найти подрядчиков для капремонта более 500 конструктивных элементов.

Среди лотов: системы водоснабжения в 124 МКД, системы теплоснабжения в 104 МКД, лифты в 33 МКД, 74 кровли и др.

Ещё более 200 конструктивов уже расторгованы и находятся в работе у подрядчиков.

“Подрядным организациям предлагается заключить контракты на выполнение комплексных работ — разработка проекта и строительно-монтажные работы. Опыт показал, что такие контракты выполняются быстро и качественно. Общий объём работ оценивается в 3,2 млрд рублей", - уточнили в Фонде.

При определении максимальной стоимости контракта применены расценки 2026 года. Ранние торги позволят подрядным организациям, выигравшим аукционы, лучше подготовиться к сезону и закупить материалы по более выгодной цене.

