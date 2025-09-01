  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Заморозки прогнозируют в Тюменской области в ночь на 20 сентября

Общество, 17:38 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заморозки ожидают в южных районах Тюменской области в ночь на 20 сентября.

Температура в приземном слое составит от нуля до минус пяти градусов, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Жителям рекомендуют одеваться по погоде и быть ососбенно внимательным, управляя транспортом.

