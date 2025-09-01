  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Более 66 % заявлений о регистрации прав на недвижимость подали тюменцы онлайн

Общество, 19:21 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

144 тыс. 424 заявления о кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость поступило в Управление Росреестра по Тюменской области в электронном виде с января по август 2025 года. От общего числа заявлений на учет и регистрацию доля электронных составила 66,8%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,6 дня, государственного кадастрового учета – 1,5 дня, единой процедуры учета и регистрации - 1,5 дня.

Тюменцам напоминают, что получить услуги Росреестра в электронном виде можно на официальном сайте ведомства и на портале "Госуслуги". Проконсультироваться по вопросам получения услуг можно по телефону Управления Росреестра по Тюменской области 8 (3452) 55-58-58, о получении сведений из ЕГРН – по телефону для справок филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области 8 (3452) 25-90-01.

# недвижимость , Росреестр

