Тюменцы высоко оценили летнюю кампанию "Движения первых"

274 первичных отделения "Движения Первых" действует в Тюменской области. Они объединяют более 130 тыс. ребят. По итогам лета дети и родители высоко оценили организацию профильных смен движения, получено много положительных отзывов.

Об этом рассказал директор регионального департамента молодежной политики Артём Дяченко на заседании координационного совета.

Среди главных задач на ближайшее время он назвал развитие института наставничества, вовлечение в "Движение Первых" детей из социально уязвимых категорий, создание и оформление пространств, в которых будет располагаться актив движения.

По словам заместителя губернатора области Алексея Райдера, каждый проект "Движения Первых" важен. Замгубернатора поблагодарил всех за слаженную, продуктивную работу и призвал не останавливаемся на достигнутом, сообщает информационный центр регионального правительства.