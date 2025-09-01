  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
  • USD83,1725
    EUR98,9773
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер юго-западный

Тюменцы высоко оценили летнюю кампанию "Движения первых"

Общество, 19:14 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

274 первичных отделения "Движения Первых" действует в Тюменской области. Они объединяют более 130 тыс. ребят. По итогам лета дети и родители высоко оценили организацию профильных смен движения, получено много положительных отзывов.

Об этом рассказал директор регионального департамента молодежной политики Артём Дяченко на заседании координационного совета.

Среди главных задач на ближайшее время он назвал развитие института наставничества, вовлечение в "Движение Первых" детей из социально уязвимых категорий, создание и оформление пространств, в которых будет располагаться актив движения.

По словам заместителя губернатора области Алексея Райдера, каждый проект "Движения Первых" важен. Замгубернатора поблагодарил всех за слаженную, продуктивную работу и призвал не останавливаемся на достигнутом, сообщает информационный центр регионального правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Движение первых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 19.09.2025Молодежь Тюменской области и Марокко развивают сотрудничество
19:49 19.09.2025Новые стоматоскопы помогают ишимским врачам выявлять опухоли полости рта
19:14 19.09.2025Тюменцы высоко оценили летнюю кампанию "Движения первых"
18:35 19.09.2025Новый ФАП открыли в селе Новотравное Ишимского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора