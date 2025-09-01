  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Пятерых иностранцев выдворят из России после полицейского рейда в Тюмени

Происшествия, 09:15 20 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства составили полицейские в Тюмени в ходе оперативно-профилактического мероприятия.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии была проверена одна из оптовых продовольственных баз, расположенная в областном центре.

Пятеро иностранцев подлежат выдворению за пределы России за отсутствие правоустанавливающих документов. Шесть привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в стране.

Также сотрудники полиции проверили каждого иностранного гражданина на причастность к совершению правонарушений и преступлений на территории области.


# мигранты , полиция

