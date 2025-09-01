  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Семья из Голышманово представит Тюменскую область на военно-спортивной игре в Волгограде

Спорт, 10:52 20 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На всероссийском этапе "Семейной зарницы" Тюменскую область будет представлять семья Зазулиных из пос. Голышманово.
Военно-спортивная игра пройдёт 20 - 26 сентября в Волгограде.

В составе команды — супруги Дмитрий и Олеся, их старший сын Матвей и друг семьи Иван Гребёнкин. Зазулины являются победителями регионального этапа "Семейной зарницы".

"Меня не покидает волнение, ведь это очень серьёзно: представлять регион на всероссийском уровне. Организаторы не раскрывают полный перечень испытаний", — поделилась Олеся Зазулина.

Спортивную семью активно поддержали земляки - коллектив Дворца культуры помог с творческим номером, педагоги школы консультировали по оказанию первой медицинской помощи и разборке-сборке автомата Калашникова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:48 20.09.2025ФК "Тюмень" встретится с "Ленинградцем" 20 сентября
10:52 20.09.2025Семья из Голышманово представит Тюменскую область на военно-спортивной игре в Волгограде
10:14 20.09.2025Тюменский "Рубин" со счётом 1:0 уступил  "Динамо" в Санкт-Петербурге
16:32 19.09.2025Чемпионат по мотоциклетному спорту в Тюмени объединит 50 участников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора