Семья из Голышманово представит Тюменскую область на военно-спортивной игре в Волгограде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На всероссийском этапе "Семейной зарницы" Тюменскую область будет представлять семья Зазулиных из пос. Голышманово.

Военно-спортивная игра пройдёт 20 - 26 сентября в Волгограде.

В составе команды — супруги Дмитрий и Олеся, их старший сын Матвей и друг семьи Иван Гребёнкин. Зазулины являются победителями регионального этапа "Семейной зарницы".



"Меня не покидает волнение, ведь это очень серьёзно: представлять регион на всероссийском уровне. Организаторы не раскрывают полный перечень испытаний", — поделилась Олеся Зазулина.

Спортивную семью активно поддержали земляки - коллектив Дворца культуры помог с творческим номером, педагоги школы консультировали по оказанию первой медицинской помощи и разборке-сборке автомата Калашникова.



