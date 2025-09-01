23 тысячи юных тюменцев посвятят в пешеходы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"



Более 23 тыс. первоклассников Тюменской области будут посвящены в пешеходы, сообщает региональная Госавтоинспекция В первый месяц учебного года первоклассники изучали правила дорожной безопасности на классных часах и с сотрудниками Госавтоинспекции.

Теперь они знают, где нужно переходить проезжую часть, какие опасные ситуации могут ожидать на пешеходном переходе, и что нужно сделать, чтобы избежать этих "дорожных ловушек".

Каждому юному пешеходу вручается специальное свидетельство с призывом всегда быть внимательным на дороге за подписями директора департамента образования и науки Тюменской области и руководителя Госавтоинспекции региона.

На оборотной стороне свидетельства первоклассники вместе с родителями нарисуют безопасный маршрут "дом-школа-дом".

В большинстве школ вручение свидетельств пройдет торжественно: в форме праздников, конкурсов, с участием родителей.

В сентябре благодаря совместным усилиям всех субъектов профилактики, детская аварийность в Тюменской области снижается.

Госавтоинспекция продолжит проведение мероприятий по обеспечению детской дорожной безопасности с участием всех заинтересованных учреждений и ведомств.





