Цифровой ассистент Робот Макс помогает пользователям Портала услуг Тюменской области
Тюменская область стала первым регионом, который подключил цифрового ассистента на региональных госуслугах, сообщает департамент информатизации.
На главной странице Портала услуг Тюменской области появился виджет — интерактивный элемент, при нажатии на который запускается чат с Роботом Максом.
В диалоге тюменцы могут задать вопрос в том числе и о региональных услугах. Цифровой ассистент уже готов проконсультировать по транспортной карте области, приложении "Телемед-72" и другим услугам.
Главное преимущество Робота Макса — значительное сокращение времени на поиск нужной информации. Просто задайте вопрос в окне виджета, и умный помощник мгновенно даст полный и развернутый ответ.
Чтобы начать пользоваться Роботом Максом, достаточно зайти на Портал услуг Тюменской области. Виджет работает круглосуточно и готов помочь в любое время.