Цифровой ассистент Робот Макс помогает пользователям Портала услуг Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала первым регионом, который подключил цифрового ассистента на региональных госуслугах, сообщает департамент информатизации.

На главной странице Портала услуг Тюменской области появился виджет — интерактивный элемент, при нажатии на который запускается чат с Роботом Максом.

В диалоге тюменцы могут задать вопрос в том числе и о региональных услугах. Цифровой ассистент уже готов проконсультировать по транспортной карте области, приложении "Телемед-72" и другим услугам.

Главное преимущество Робота Макса — значительное сокращение времени на поиск нужной информации. Просто задайте вопрос в окне виджета, и умный помощник мгновенно даст полный и развернутый ответ.

Чтобы начать пользоваться Роботом Максом, достаточно зайти на Портал услуг Тюменской области. Виджет работает круглосуточно и готов помочь в любое время.