Три техногенных пожара произошло в Тюменской области 19 сентября

Происшествия, 16:16 20 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возгорание хозяйственной постройки произошло ул. Береговая в с. Лариха Ишимского муниципального округа в пятом часу утра 19 сентября.

Огонь повредил постройку и частный жилой дом на общей площади 87 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В девятом часу вечера 19 сентября произошло возгорание в хозяйственной постройке на ул. Озерная в Заводоуковске. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации печи.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара, на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 11 раз;

Три техногенных пожара произошло в Тюменской области 19 сентября
