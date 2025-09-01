Тюменские эксперты участвуют в формировании федеральной нормативной базы капремонта домов

В формировании федеральной нормативной базы капремонта домов участвуют специалисты из Тюменской области. Серия круглых столов проходит в Москве в рамках X всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

Начальник управления департамента ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук и руководитель фонда капитального ремонта Константин Самосватов участвуют в обсуждении изменений в федеральное законодательство.

"В зоне нашей ответственности, чтобы меньше домов переходили в аварийное состояние. Нужно сегодня настроиться на такую работу, чтобы с наиболее оптимальными расходами, а это деньги наших жителей, мы смогли максимально эффективно поддерживать дома в нормативном состоянии долгие годы", настроил экспертов на работу заместитель главы Минстроя России Алексей Ересько.

Предложения экспертов касаются новых подходов в работе региональных фондов капитального ремонта в части организации процессов, проблематики, связанной с заменой внутридомовых газовых сетей, эффективности работы с должниками, совершенствования технического обследования домов и др.