Пациента с инфарктом спасли фельдшеры скорой в Вагайском районе
Медики из Вагайского района спасли пациента с симптомами возможного инфаркта. Фельдшеры Ильяр Арипов и Валентина Смирнова предварительно поставили диагноз - острый инфаркт миокарда.
Экстренная транспортировка пациента сопровождалась постоянным контролем жизненно важных показателей. Когда у пациента произошла остановка сердца, медики оперативно провели реанимационные мероприятия, не прекращая мониторинг сердечной деятельности, давления и уровня кислорода.
Своевременная госпитализация в сосудистый центр Тобольска позволила спасти жизнь мужчины. Сейчас он уже выписан и находится под амбулаторным наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.