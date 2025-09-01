  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Пациента с инфарктом спасли фельдшеры скорой в Вагайском районе

Общество, 17:13 20 сентября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Медики из Вагайского района спасли пациента с симптомами возможного инфаркта. Фельдшеры Ильяр Арипов и Валентина Смирнова предварительно поставили диагноз - острый инфаркт миокарда.

Экстренная транспортировка пациента сопровождалась постоянным контролем жизненно важных показателей. Когда у пациента произошла остановка сердца, медики оперативно провели реанимационные мероприятия, не прекращая мониторинг сердечной деятельности, давления и уровня кислорода.

Своевременная госпитализация в сосудистый центр Тобольска позволила спасти жизнь мужчины. Сейчас он уже выписан и находится под амбулаторным наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

# здравоохранение , скорая медицинская помощь

