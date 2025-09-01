  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
В Тюмени проходит масштабный форум по сохранению этнокультурного наследия региона

Общество, 13:06 20 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый день нематериального этнокультурного достояния Тюменской области стартовал в малом зале Дворца культуры "Нефтяник" 20 сентября. Он собрал ведущих экспертов в сфере сохранения культурного наследия региона. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между специалистами и носителями традиционных ценностей.

Участники масштабного события обсуждают актуальные вопросы сохранения и популяризации уникальных традиций Тюменской области. Особое внимание уделяется современным методам интерпретации этнокультурного наследия.

"Сегодня мы собираемся с людьми, которые изучают и бережно передают материалы не только детям, но и взрослым. Они открывают для нас страницы культуры, которые мы могли бы уже утратить", — отметила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора областного департамента культуры Анна Кривоносова.

Директор ДНК "Строитель" Ольга Тереня отметила особую значимость мероприятия: "Сегодня мы собрались по поводу Единого дня нематериального и культурного достояния. Да, это неофициальный праздник, но мы его проводим уже третий год. Наша задача — выявить эти объекты в нашем регионе, зарегистрировать их для сохранения и популяризации, а затем продвигать в регионе, в том числе с туристической целью".

Свой вклад в обсуждение темы внес гость из Москвы — старший научный сотрудник отдела нематериального наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Андрей Соловьев. По его мнению, нематериальное культурное наследие становится важным направлением государственной культурной политики и туризма в России.

"В отличие от материальных объектов, таких как памятники и музеи, нематериальное наследие: традиции, устное творчество, музыка, ремесла – менее защищено и уязвимо. Туризм может как помочь в сохранении нематериального наследия, так и стать фактором риска, если не учитывать принципы уважения и аутентичности", — подчеркнул эксперт.

﻿

За время существования регионального экспертного совета в реестр нематериального культурного достояния Тюменской области было включено несколько уникальных объектов. Среди них — традиция общинного поминовения на Радоницу у черниговских переселенцев, борьба на опоясках русских старожилов, обрядовый комплекс переноса иконы "Свеча", техника тюменской росписи по дереву, технология изготовления баурсака и традиционного тюменского махрового ковра, традиции тобольской художественной резьбы по кости.

"Выявляя объекты нематериального этнокультурного достояния, мы делаем их известными, а иногда и любимыми для молодежи", — подчеркнула Анна Кривоносова, говоря о значимости работы по сохранению культурного наследия. Она рассказала, что, к примеру, борьба на опоясках стала частью культурной и спортивной жизни региона.

Участники форума отметили особую важность подобных мероприятий для развития туристической привлекательности региона и передачи традиционных ценностей будущим поколениям.

В планах экспертов — дальнейшее изучение и популяризация многонациональной культуры Тюменской области, включая традицию почитания ревнителя древнего благочестия Мирона Галанина старообрядцами Исетского района, претендующую на включение в региональный реестр в текущем году.

Добавим, в рамках события для гостей выступил фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" и работал выставочный проект "Наследие Тюменской области".

Инна Кондрашкина

