  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 10..12 С 0 м/с ветер юго-западный

"Кросс нации" собрал в Тюмени более семи тысяч участников

Спорт, 16:35 20 сентября 2025

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Более семи тысяч участников всех возрастов собрал во всероссийский День бега "Кросс нации", состоявшийся в Тюмени 20 сентября.

Спортивное мероприятие приурочили к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, рассказал в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Вместе с начальником управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александром Шатохиным и участником СВО, руководителем спортклуба "Велес" Владиславом Набока глава Тюмени принял участие в церемонии награждения победителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# день бега , Кросс нации

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:35 20.09.2025"Кросс нации" собрал в Тюмени более семи тысяч участников
14:56 20.09.2025Более 100 юных самбистов проведут поединки в честь Героев Отечества
11:48 20.09.2025ФК "Тюмень" встретится с "Ленинградцем" 20 сентября
10:52 20.09.2025Семья из Голышманово представит Тюменскую область на военно-спортивной игре в Волгограде

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора