"Кросс нации" собрал в Тюмени более семи тысяч участников

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Более семи тысяч участников всех возрастов собрал во всероссийский День бега "Кросс нации", состоявшийся в Тюмени 20 сентября.

Спортивное мероприятие приурочили к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, рассказал в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

Вместе с начальником управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александром Шатохиным и участником СВО, руководителем спортклуба "Велес" Владиславом Набока глава Тюмени принял участие в церемонии награждения победителей.