В Тюменском центре врачи помогли женщине с травмой позвоночника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменский лечебно-реабилитационный центр поступила пациентка с жалобами на выраженную слабость и онемение в нижних конечностях. Передвигаться самостоятельно женщина не могла — лишь с помощью ходунков, сообщает пресс-служба ОЛРЦ.

Причиной состояния стала декомпрессия позвоночного канала, возникшая на фоне удаления межпозвонковой грыжи пояснично-крестцового отдела. Это осложнение значительно ограничило двигательную активность пациентки и требовало комплексной восстановительной программы.

Врач-невролог высшей квалификации Регина Павлова назначила для ее восстановления курс лечебной физкультуры, массаж, вихревые ванны для нижних конечностей, а также нейрометаболическую терапию. Такой комплексный подход позволил добиться положительной динамики: постепенно начала нарастать мышечная сила, улучшился контроль движений.

"Сегодня пациентка уже делает первые шаги с тростью и осваивает подъем и спуск по лестнице. Мы перешли на второй этап реабилитации, главная цель которого — уверенная ходьба с тростью и дальнейшее укрепление мышечного корсета", — отметила Регина Павлова.

Для прохождения реабилитации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Врач оформляет необходимые документы и направляет их в координационный центр. По результатам рассмотрения принимается решение о направлении пациента в специализированный центр.