165 рабочих специальностей предлагают тюменцам в службе занятости

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В списке департамента труда и занятости Тюменской области 201 профессия для служащих и 165 рабочих специальностей. К примеру, инженерам готовы платить почти до 100 тыс. рублей.

Организациям требуются 259 инженеров без указания специализации, которые будут получать до 60 тыс. 860 руб. Есть работа для 21 инженера производственно-технического отдела с зарплатой до 99 тыс. 333 руб. Главными инженерам обещают платить до 96 тыс. руб, пишет "Вслух.ру".

15 инженеров по охране труда смогут зарабатывать до 53 тыс. 450 руб., 17 инженеров-проектировщиков – до 74 тыс. 958 руб., восемь инженеров-конструкторов - до 75 тыс. 917 руб.; четыре главных инженера проекта – до 59 тыс. 500 руб.

В регионе смогут найти работу инженеры-технологи: есть семь вакансий с зарплатой до 68 тыс. 939 руб. Шесть вакансий для инженеров-механиков – до 94 тыс. 867 руб.

Подробнее можно узнать на интерактивном портале службы занятости или по телефонам: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени находится по ул. Республики, 204В, корп. 3.