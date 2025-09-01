Около 20 наград завоевали тюменцы на Российской студенческой весне в Ставрополе

Около 20 наград завоевали тюменцы на XXXIII (IV) Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" среди профессиональных образовательных организаций. Итоги подвели в Ставрополе 20 сентября.

Лауреатом I степени в направлении "Джазовое пение" стала Ангелина Глухарева, в направлении "ВИА" - ВИА "Мыши". В "Художественном слове", в частности в поэзии первое место занял Федор Попов, третье место у Марии Мавриной (ароза), в "Видеорепортаже" — лауреат I степени Даниил Демченко и Полина Попова, в направлении "Короткометражный фильм" на первом месте Вадим Гультяев.

Дарья Созонова получила спецприз в направлении "Стрит-арт" "За оригинальный замысел и концепцию". Еще один специальный приз у Марии Себиховой в направлении "Вечерняя мода" "За тонкое единение моды с природой и поэтику морской стихии".

Все результаты можно посмотреть сайте по ссылке.

Отметим, что в общекомандном зачете первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа, а Гран-при вручили Саратовской области.

Всего в фестивале участвовало 2 тыс. талантливых студентов из 70 регионов России. В 2025 году мероприятие прохошло в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Виктория Макарова