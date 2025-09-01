  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер южный

Тюменский педагог участвует в финале конкурса "Учитель года России"

Общество, 13:29 21 сентября 2025

Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

Тюменский педагог математики и информатики гимназии №16 Мария Евдокимова участвует в заключительном этапе конкурса "Учитель года России". Финал проходит в Санкт-Петербурге.

За звание лауреатов в двух конкурсных испытаниях поборются 89 финалистов. Участникам заключительного этапа предстоит провести урок по учебному предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Второе конкурсное испытание под названием "Педагогическое интервью" включает открытую беседу финалистов с членами жюри в формате "вопрос — ответ" на актуальные темы образования.

По итогам состязаний заключительного этапа будут определены 20 лауреатов, которые сразятся за звания призёров и победителя конкурса в Московской области. Второй тур стартует 29 сентября, сообщает Минпросвещения России.

Добавим, что и другие тюменские педагоги стали финалистами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Они поборются за звания учителя, директора и воспитателя года, а также лучшего первого учителя. В Екатеринбурге Тюменскую область представят сразу два руководителя школ – директор Ишимского лицея им. Е.Г. Лукьянец Ольга Афонасьева и Оксана Емец из Тобольска. Воспитатель Боровского детского сада "Журавушка" Мария Латынцева продемонстрирует мастерство на конкурсе в Геленджике.

В число 30 лучших учителей начальных классов попала Мария Башарина – финалистка из ХМАО-Югры. Имена победителей и призеров конкурсов объявят накануне Дня учителя в Кремле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# педагоги , учитель года , учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 21.09.202515% тюменцев столкнулись с локальными киберугрозами в этом году
14:17 21.09.2025Супруга участника "Боевого кадрового резерва" поделилась секретами семейного счастья
13:46 21.09.2025Турнир по русской борьбе на опоясках собрал около ста участников в Тюмени
13:29 21.09.2025Тюменский педагог участвует в финале конкурса "Учитель года России"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора