Тюменский педагог участвует в финале конкурса "Учитель года России"

| Фото: Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

Тюменский педагог математики и информатики гимназии №16 Мария Евдокимова участвует в заключительном этапе конкурса "Учитель года России". Финал проходит в Санкт-Петербурге.

За звание лауреатов в двух конкурсных испытаниях поборются 89 финалистов. Участникам заключительного этапа предстоит провести урок по учебному предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Второе конкурсное испытание под названием "Педагогическое интервью" включает открытую беседу финалистов с членами жюри в формате "вопрос — ответ" на актуальные темы образования.

По итогам состязаний заключительного этапа будут определены 20 лауреатов, которые сразятся за звания призёров и победителя конкурса в Московской области. Второй тур стартует 29 сентября, сообщает Минпросвещения России.

Добавим, что и другие тюменские педагоги стали финалистами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Они поборются за звания учителя, директора и воспитателя года, а также лучшего первого учителя. В Екатеринбурге Тюменскую область представят сразу два руководителя школ – директор Ишимского лицея им. Е.Г. Лукьянец Ольга Афонасьева и Оксана Емец из Тобольска. Воспитатель Боровского детского сада "Журавушка" Мария Латынцева продемонстрирует мастерство на конкурсе в Геленджике.

В число 30 лучших учителей начальных классов попала Мария Башарина – финалистка из ХМАО-Югры. Имена победителей и призеров конкурсов объявят накануне Дня учителя в Кремле.