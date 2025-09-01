  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
Энергетики взяли первый кубок департамента ЖКХ Тюменской области по мини-футболу

Спорт, 16:40 21 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Разыгран первый кубок департамента ЖКХ Тюменской области по мини-футболу. В финальном поединке встретились команды компаний "Россети Тюмень" и "Тюмень Водоканал", пишет информационный центр правительства региона.

"Мы провели первый турнир. Уверен, что он станет традиционным. Повод выбран неслучайно - сегодня мы находимся в завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. Многие участники непосредственно участвуют в этом", - сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

﻿

В результате первое место у спортсменов из компании "Россети Тюмень", второе у сотрудников "Тюмень Водоканал", замыкает тройку лидеров ГК "Паритет Девелопмент".

Всего в турнире приняло участие девять команд.

# департамент ЖКХ , мини-футбол

