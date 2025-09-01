Многодетные семьи из Вагайского округа поделились секретами отношений

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Олег и Мария Шахматовы из Вагайского округа познакомились 19 лет назад. Мария тогда училась в 11 классе, а Олег только пришел из армии. Это была любовь с первого взгляда. Свадьбу сыграли через три года. Сейчас у супругов сын и две дочки, пишет информационный центр правительства региона.

"Мы всегда мечтали о большой семье. Наши дети для нас - это гордость и счастье. Каждая семья - это целый мир, основанный на традициях. В нашей семье никогда не бывает скучно, мы постоянно чем-то заняты. Без дела не сидим, очень любим устраивать семейные праздники, принимать гостей",- делится Мария.

Хозяйство у семьи Шахматовых большое: поросята, куры с петухом, в летнее время держат уток. "Взаимное уважение и поддержка создают основу для счастливых и долгосрочных отношений внутри семьи", - говорят супруги.

В Зареченском сельском поселении в многодетной семье Савелия и Айсылу Абназыровых – пять сыновей. В их доме всегда много гостей. Савелий – заядлый рыбак, но не всегда есть время на хобби. На нем внушительное хозяйство. Мечта семьи Абназыровых – увеличить свое подсобное хозяйство и поехать всем вместе на море.

Нур и Лейла Хакимовы - молодые родители. В их доме, который глава семьи строил сам, все домашние дела распределены не только между взрослыми, но и детьми. Старшие – Зуфар, Ян и Аурика – по очереди помогают с малышами – Султаном и Эрикой. Супруги активно участвуют в различных конкурсах, спортивных соревнованиях, поддерживают детей во всех их начинаниях.

Александр и Марина Журавлевы в 2024 году были удостоены медалей "За достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций", годом ранее Марина из рук Патриарха Кирилла получила "Патриарший знак Материнства II степени".

"Я бы столько детей не родила, если бы не муж. Он может на себя взять любую работу, чтобы дать мне отдохнуть. Мы воспитываем детей в любви и дружбе, взаимопонимании и уважении, учим труду и честности", - говорит Марина.

Для своих детей Александр и Марина – достойный пример отношений, построенных на любви, взаимопонимании и уважении друг к другу. Старшей дочери Анастасии 25 лет, Ульяне – 21, Василисе – 18, Захару – 13, Марии – 10, младшей дочке Марине – 6.

Наш секрет семейного счастья - мы посоветовались и решили, рассказали супруги Кармацких. Ирина – учитель русского языка и литературы, Станислав – электромонтажник. Вместе супруги более 13 лет, у них двое сыновей и дочка.

"Летом занятия в огороде доставляют большое удовольствие. Мы с мужем любим деревенскую жизнь, город не манит совсем. Дочь увлекается гимнастикой. Сын заядлый рыбак, может часами сидеть на речке",- делится Ирина.

Вместе супруги успевают сделать все домашние дела, готовят вкусный ужин, занимаются с детьми, отдыхают на природе, ведут домашнее хозяйство.