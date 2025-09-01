  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
Творческие мастер-классы организуют в социальных гостиных в Тюмени

Общество, 15:26 22 сентября 2025

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Творческие мастер-классы и другие мероприятия организуют в социальных гостиных Тюмени в течение недели, с 22 по 28 сентября.

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) семьи участников СВО приглашают на мастер-класс по свечам из вощины. Мероприятие начнет в 12 часов, возрастное ограничение: 6+.

Также в течение рабочей недели в детско-юношеском центре желающие могут присоединиться к плетению маскировочных сетей для последующей их отправки в зону СВО. Тюменцев ждут с 11 часов.

Плести масксети приглашают и в детско-юношеский центр "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а). Активистов приглашают с 22 по 26 сентября с 9 до 12 часов.

# социальные гостиные

