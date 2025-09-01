Тюменские строители завершают благоустройство аллеи в городе Краснодонского округа

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Краснодонского округа | Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Краснодонского округа

Тюменские строители завершают благоустройство аллеи в г. Молодогвардейске Краснодонского округа. Также специалисты компании "Артстрой" ремонтируют дорогу вдоль ул. Ленина, сообщает администрация подшефного муниципалитета.

По словам прораба компании "Артстрой" Ашота Галяна, укладка дорожного полотна выполнена на 90 %. На оставшемся участке монтируют водоотвод. Новая инфраструктура прослужит много лет. Благоустройство аллеи и улицы вдоль нее планируют завершить в ближайшие три недели, с опережением срока.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским округом.