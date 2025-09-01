  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер западный

Тюменские строители завершают благоустройство аллеи в городе Краснодонского округа

Общество, 16:43 22 сентября 2025

скриншот видео из Telegram-канала администрации Краснодонского округа | Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Краснодонского округа

Тюменские строители завершают благоустройство аллеи в г. Молодогвардейске Краснодонского округа. Также специалисты компании "Артстрой" ремонтируют дорогу вдоль ул. Ленина, сообщает администрация подшефного муниципалитета.

По словам прораба компании "Артстрой" Ашота Галяна, укладка дорожного полотна выполнена на 90 %. На оставшемся участке монтируют водоотвод. Новая инфраструктура прослужит много лет. Благоустройство аллеи и улицы вдоль нее планируют завершить в ближайшие три недели, с опережением срока.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским округом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 22.09.2025Жители Тюменской области могут обменять мелочь на бумажные деньги
16:54 22.09.2025Тюменские водолазы обследуют дюкеры на дне Туры
16:43 22.09.2025Тюменские строители завершают благоустройство аллеи в городе Краснодонского округа
16:32 22.09.2025Больного туберкулезом тюменца отправили на принудительное лечение

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора