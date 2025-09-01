  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
Победителей турнира по многоборью ГТО определили в Тюменской области

Спорт, 18:35 22 сентября 2025

центр "Воин" | Фото: центр "Воин"

Победителей турнира по многоборью комплекса "Готов к труду и обороне" определили в Тюменской области. Соревновались участники от 14 до 35 лет и старше из Тюмени, Омутинского, Казанского, Аромашевского и Упоровского округов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась на территории филиала центра "Воин" Тюменской области. В командном зачете победили – в группе 14-15 лет команда Казанского округа, от 16 до 17 лет – Аромашевского, от 18 до 20 лет - Тюменского индустриального университета, от 35 лет и старше - сборная филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

﻿

В личном зачете лучшие результаты показали: в возрастной группе 14-15 лет - Кирилл Дацкевич, Мила Ткачёва, 16-17 лет - Виталий Масловский, Дарья Пропустина, от 18 до 20 лет - Мансур Исмагилов, Виктория Уткина, от 21 года до 23 лет - Алексей Алабугин, от 24 лет до 34 - Вячеслав Веретенников, Анна Павельчае, от 35 лет и старше - Рахат Косенко.

Отметим, турнир приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

