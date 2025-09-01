  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
  • USD84,0186
    EUR98,9638
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер западный

Пять студентов ТИУ участвуют в федеральном конкурсе "Благоустрой!"

Общество, 18:46 22 сентября 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Пять студентов Тюменского индустриального университета подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Благоустрой!". Учащиеся Института архитектуры и дизайна – Александр Летушов, Виктория Гвоздева, Яна Христюк, Дарья Деменчук и Максим Кузнецов посостязаются с представителями других вузов.

"Ребята работают над созданием дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, которые помогут раскрыть исторический и культурный потенциал нашего города и привлечь туристов со всей страны. Поддерживаю такие инициативы. Они важны не только для профессионального роста молодых специалистов, но и для реального преображения нашего региона", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, конкурс дает возможность получить экспертизу от ведущих специалистов страны и реализовать лучшие проекты.

Отметим, всероссийский студенческий конкурс "Благоустрой!" проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , благоустройство , студенты , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:45 22.09.2025Команда Тюменской области - призер финала всероссийской игры "Зарница 2.0"
19:51 22.09.2025"Серебро" привезли тюменские студенты с чемпионата высоких технологий
19:38 22.09.2025Два тюменских проекта участвуют в голосовании конкурса "ПРОФ-IT"
19:27 22.09.2025Около четырех тонн мусора собрали на экофестивале "Чистые игры" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора