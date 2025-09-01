Пять студентов ТИУ участвуют в федеральном конкурсе "Благоустрой!"

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Пять студентов Тюменского индустриального университета подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Благоустрой!". Учащиеся Института архитектуры и дизайна – Александр Летушов, Виктория Гвоздева, Яна Христюк, Дарья Деменчук и Максим Кузнецов посостязаются с представителями других вузов.

"Ребята работают над созданием дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, которые помогут раскрыть исторический и культурный потенциал нашего города и привлечь туристов со всей страны. Поддерживаю такие инициативы. Они важны не только для профессионального роста молодых специалистов, но и для реального преображения нашего региона", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, конкурс дает возможность получить экспертизу от ведущих специалистов страны и реализовать лучшие проекты.

Отметим, всероссийский студенческий конкурс "Благоустрой!" проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".